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''هير وي ڭو موروكو'' ملحمة مغربية هدية للملك محمد السادس

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 12:04 هير وي ڭو موروكو ملحمة مغربية هدية للملك محمد السادس | سبور
''هير وي ڭو موروكو'' ملحمة مغربية هدية للملك محمد السادس
شارك عدد من النجوم المغاربة في ملحمة وطنية كهدية للملك محمد السادس والشعب المغربي العظيم تتجلى فيها قيم وحب المغاربة من طنجة الغالية إلى الكويرة العزيزة لوطنهم وغيرتهم على مقدساته وكذا تشجيعهم

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شارك عدد من النجوم المغاربة في ملحمة وطنية كهدية للملك محمد السادس والشعب المغربي العظيم تتجلى فيها قيم وحب المغاربة من طنجة الغالية إلى الكويرة العزيزة لوطنهم وغيرتهم على مقدساته وكذا تشجيعهم لكل من يرفع راية المغرب عاليا ويرتقي بها لأعلى المراتب.

ومن بين المشاركين في هذه الملحمة حياة الإدريسي، إدريس الروخ، سعيد موسكير، أحلام شرف الدين، ريم وشريف عيسى، إضافة إلى مراد البوريقي الفائز بالنسخة العربية الأولى من برنامج The Voice، وكذلك خريج نفس البرنامج الفنان فريد غنام، حيث أدوا الأغنية عن طريق تقنية فيديو سيلفي.

وجمعت هذه التوليفة الوطنية الجميلة نخبة من المواهب المغربية، ما يعتبر دليلا على حماس المغاربة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني، وهي من إبداع كلمات ولحن وإنتاج حنان بنهادي مايتيت، التي أعدت لهذا المشروع منذ عدة أشهر رغبة منها في إنجاحه وإظهار شغف المغاربة بفريقهم الوطني وأملهم فيه، وتم آداء غنائها من قبل كورال مكون من ثلاث نساء وثلاثة رجال، وهي عبارة عن نشيد تشجيعي وأغنية وطنية لدعم المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم روسيا 2018.

جدير بالذكر أن الأغنية الجديدة ''هير وي ڭو موروكو'' تم تصويرها بالأكاديمية الأمريكية ببوسكوة، ضواحي مدينة الدار البيضاء و تم خلال هذا اليوم الاحتفالي تنظيم نشاطات ترفيهية للأطفال خلال التصوير، كما تم منح بالونات وقمصان للأطفال، في حفل احتفالي بهيج و أدت فرقة ''أرابسك باند'' للإخوان باهي عرضا بمدينة مراكش قامت خلاله بعزف الأغنية.

 

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