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ليفيربول يخصص قيمة مالية مهمة للتعاقد مع نجم فريق ليون

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 11:53 ليفيربول يخصص قيمة مالية مهمة للتعاقد مع نجم فريق ليون | سبور
ليفيربول يخصص قيمة مالية مهمة للتعاقد مع نجم فريق ليون
اقترب فريق ليفيربول الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

اقترب فريق ليفيربول الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع '' برميغهام لايف'' الإنجليزي أن إدارة ''الريدز'' خصصت قيمة مالية تقدر بـ 60 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وقال فقير في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، إنه لا يفكر حاليا في تغيير الألوان وأن أولويته الوحيدة تحقيق الفوز على نيس.

وسجل فقير 22 هدفا في 38 مباراة لعبها مع ناديه، وقربه بالتالي من تقديم موسم تاريخي بتأهل ليون لدوري أبطال أوروبا، في حال فاز في مباراته المهمة على نيس.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي ليفيربول نبيل فقير

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