الرجاء الرياضي يرفض التعاقد مع أوال ﻿

أكدت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، لم يربطوا الاتصال بمحمد أوال من أجل التعاقد معه ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي يمر منها النادي.

''شوف سبور''

أكدت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، لم يربطوا الاتصال بمحمد أوال من أجل التعاقد معه ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي يمر منها النادي.

وكان محمد أوال قد زار بعثة فريقه الأخضر، الأسبوع الماضي، في العاصمة الغانية أكرا بعد مواجهة أدوانا ستارز، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي.

ويذكر أن محمد أوال، كان قد غادر فريق الرجاء الرياضي، ليلتحق بنادي ''أرسنال تولا'' الروسي، احتجاجا على عدم توصله بمستحقاته العالقة في عهد الرئيس السابق محمد بودريقة.