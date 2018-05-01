متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة الكشف عن قيام شخص بالتظاهر بإصابته بإعاقة حركية من أجل التسول خلال شهر رمضان.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة الكشف عن قيام شخص بالتظاهر بإصابته بإعاقة حركية من أجل التسول خلال شهر رمضان.

وحسب ناشري الفيديو فإن المتسول الظاهر به معروف بسوق إنزكان، يقطن بحي جرف وهو بصحة جيدة، يدعي إصابته بإعاقة حركية حتى يتعاطف معه المواطنون.

وأوضح ناشرو الفيديو أن هذا المتسول الذي تم وصفه بـ ''النصاب''، تمكن من الحصول على مبالغ مالية مهمة من خلال التظاهر بإصابته بإعاقة حركية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و50 ثانية شخصا مقعدا، يقف فجأة على قدميه، ويتحرك بشكل عادي، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن بعض الأشخاص ''النصابة'' يستغلون هذا الشهر الكريم للتحايل على المواطن والتظاهر بإصابتهم بأمراض وإعاقات حركية.