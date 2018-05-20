بالصورة.. هذا ما قام به اتحاد ''فيفا'' بعد وفاة الدولي السابق ''حمان'' ﻿

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم،'' فيفا'' بالتعازي الحارة لأسرة الفقيد محمد جرير الملقب بـ''حمان'' واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي توفي يوم أمس السبت 19 ماي 2018 ، بالولايات المتحدة

'' شوف سبور''

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم،'' فيفا'' بالتعازي الحارة لأسرة الفقيد محمد جرير الملقب بـ''حمان'' واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي توفي يوم أمس السبت 19 ماي 2018 ، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر اتحاد ''فيفا'' الجماهير العالمية بالهدف الذي سجله حمان على المنتخب الألماني خلال مباراة كأس العالم 1970 بحيث حمل حمان قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائيات كأس العالم بالمكسيك، حيث كان أول لاعب مغربي يسجل هدفا في المونديال.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم طاقم شوف تيفي بدوره بالتعازي لعائلتة الضغيرة والرياضية، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.