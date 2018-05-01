عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـ''العـاهرة'' بخريبكة .. مستجدات مثيرة ﻿

بعدما عمت موجة سخط وغضب عارم بين أوساط رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عقب ظهور شريط فيديو لأستاذ وهو يوجه لكمات قوية إلى تلميذة بشكل عنيف داخل الفصل الدراسي، ويشتمها بألفاظ نابية.

''شــوف تيفي''

بعدما عمت موجة سخط وغضب عارم بين أوساط رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عقب ظهور شريط فيديو لأستاذ وهو يوجه لكمات قوية إلى تلميذة بشكل عنيف داخل الفصل الدراسي، ويشتمها بألفاظ نابية.

علمت ''شوف تيفي'' أنه و بناء على تعليمات من النيابة العامة تم صباح اليوم توقيف أستاذ الرياضيات بالثانوية الإعدادية الإمام مالك بخريبكة الذي قام بتعنيف التلميذة ''ش.ح'' التي تدرس بالسنة التاسعة أساسي.

وأضـــافت ذات المصادر أن تلك الواقعة حدثت خلال الأسبوع المنصرم دون أن يتم تسجيل شكاية لدى مصالح الأمن بسبب وقوع الصلح بين والد التلميذة والأستاذ.

هــذا وفور انتشار الفيديو طالب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة و وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في هذا الحادث والتدخل لحماية التلاميذ من التصرفات والسلوكات العنيفة .