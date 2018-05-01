فضيحة قبل مونديال روسيا..دليل أرجنتيني خاص بكيفية التعرف على فتيات روسيات يغضب موسكو ﻿

عبرت موسكو عن غضبها الشديد، عقب نشر معلومات عن وجود دليل قدمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لأعضاء بعثته من لاعبين وإداريين وإعلاميين بشأن كيفية ''التعرف على فتيات روسيات'' خلال مونديال 2018.

''شوف تيفي''

عبرت موسكو عن غضبها الشديد، عقب نشر معلومات عن وجود دليل قدمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لأعضاء بعثته من لاعبين وإداريين وإعلاميين بشأن كيفية ''التعرف على فتيات روسيات'' خلال مونديال 2018.

وحسب موقع قناة ''سكاي نيوز'' فقد قدم السفير الروسي في بيونس أيرس مذكرة احتجاح رسمية إلى وزارة الخارجية الأرجنتينية، معربا عن غضب بلاده بشأن ما ورد في ذلك الدليل.

وأشارت القناة إلى أن السفير فيكتور كورونيلي، طلب من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الامتناع عن إصدار مثل هذه التقارير، مشيرة إلى أن الاتحاد الأرجنتيني قدم اعتذارا رسميا عبر بيان، وشدد على أنه سيجري تحقيقا بشأن ذلك الدليل.

وأكدت القناة أن الدليل، الموجه إلى اللاعبين والجهاز الفني والصحافيين الأرجنتيين، يحتوي على نصائح عن كيفية مغازلة النساء الروسيات في نهائيات كأس العالم 2018، ومن بينها: '' ''الفتاة الروسية مثل أي فتاة أخرى، يمكنك أن تلفت انتباهها لو كنت نظيفاً ورائحتك عطرة وترتدي ملابساً أنيقة، وبما أن الانطباع الأول مهم جداً فاهتم بمظهرك''.