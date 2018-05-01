نيمار يستعين بوكيل إسرائيلي للفرار من باريس سان جيرمان ﻿

أكدت تقارير إسبانية، أن نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان لازال مستمرا في محاولاته الفرار من بارك دي برانس، مشيرة إلى أنه استعان بوكيل اللاعبين الإسرائيلي بيني زاهافي، وهو وسيط موثوق به من

'' شوف سبور''

أكدت تقارير إسبانية، أن نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان لازال مستمرا في محاولاته الفرار من بارك دي برانس، مشيرة إلى أنه استعان بوكيل اللاعبين الإسرائيلي بيني زاهافي، وهو وسيط موثوق به من قبل اللاعب ووالده.

وذكرت ذات المصادر، أن المرحلة الثانية التي يشتغل عليها نيمار تتجلى في وضع أسس استراتيجية لإتمام عملية الانتقال، لاسيما وأن الوكيل الإسرائيلي يتمتع بثقة كاملة من قبل نيمار ووالده، إذ يعتقدان بقدرته على جعل ''المستحيل'' ممكنا.

وجاء قرار نيمار بالعودة إلى البرازيل بعد جلسة تدريب واحدة مع فريق باريس سان جرمان عقب عودته من الإصابة، كخطوة أخرى اعتبرت مثالا ''للتحدي'' داخل جنبات النادي الباريسي.

وحسب المصادر نفسها، فإن زاهافي ظهر قبل أيام في معقل ريال مدريد من أجل إتمام مهمتين، أولهما إنهاء اهتمام ريال مدريد بروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني من أجل إفساح المجال لضم نيمار.