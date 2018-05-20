مثير وبالصورة..دونالد ترامب ما كيعرفش يكتب سميت مراتو ﻿

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ خلال كتابة اسم زوجته ميلانيا، في تغريدة له على ''تويتر''، بمناسبة خروجها من المستشفى.

''شوف تيفي''

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ خلال كتابة اسم زوجته ميلانيا، في تغريدة له على ''تويتر''، بمناسبة خروجها من المستشفى.

وتطرقت وسائل إعلام عالمية اليوم الأحد، لهذا الخطأ، ونشرت تغريدة ترامب، حيث رحب هذا الأخير بزوجته بعد إجرائها عملية في الكلي، ولكنه أخطأ في كتابة اسمها بدلا عن ''Melania''، كتب ''Melanie''.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدته: ''إنه لشيء رائع أن تعود السيدة الأولى إلى البيت الأبيض، ''ميلاني'' في حالة طيبة.. شكرا للجميع على دعاوتكم وأطيب تمنياتي''.

وأشارت صحيفة ''The Hill'' الأمريكية، إلى أن ترامب حذف تغريدته الأولى وكتب أخرى جديدة ولكن هذه المرة بالاسم الصحيح لزوجته ''Melania''..