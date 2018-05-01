 الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـالعـاهرة بخريبكة .. مستجدات مثيرة | حوادث و حقوق

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـ''العـاهرة'' بخريبكة .. مستجدات

بث مباشر : حسنية أكادير - المغرب التطواني / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : حسنية أكادير - المغرب التطواني / البطولة الوطنية

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - أولمبيك آسفي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - أولمبيك آسفي / البطولة الوطنية

بث مباشر : إتحاد طنجة - شباب الريف الحسيمي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : إتحاد طنجة - شباب الريف الحسيمي / البطولة الوطنية

فضيحة وسط شركة سنطرال..مضاربة خايبة بزاف وعامل سخف+فيديو خطير | مجتمع

فضيحة وسط شركة سنطرال..مضاربة خايبة بزاف وعامل سخف+فيديو خطير

بث مباشر : الرجاء - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : الرجاء - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية

مثير وبالصورة..دونالد ترامب ما كيعرفش يكتب سميت مراتو | دولي

مثير وبالصورة..دونالد ترامب ما كيعرفش يكتب سميت مراتو

الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة | مجتمع

الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 10:37 الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة | مجتمع
الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف مصالح الدرك الملكي بأيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها لشخص يشتغل كبائع للخضر والفواكه بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل التوسط لشخص في قضاء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف مصالح الدرك الملكي بأيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها لشخص يشتغل كبائع للخضر والفواكه بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل التوسط لشخص في قضاء أغراض إدارية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن المشتبه به جرى توقيفه إثر توصل الجهات القضائية بشكاية من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر يشتكي فيها بتعرضه للمساومة والابتزاز من قبل شخص خمسيني يدعي أن له علاقات نافذة مع مجموعة من الإدارات العمومية وسيتوسط له لقضاء أغراضه الشخصية بها مقابل مده بمبلغ مالي.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على مكالمة المشتكي قامت النيابة العامة بإعطاء أوامرها لمصالح الدرك الملكي بأيت عميرة لتوقيف المشتبه به وذلك من خلال نصب كمين محكم له بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم المبتز بأنه سيمده بالمبلغ المتفق عليه، وضرب معه موعدا بأحد المقاهي الشعبية وسط أيت عميرة، وهي الحيلة التي انطلت عليه، ليتم توقيفه وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة.

وأحيل الموقوف على مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها وسيط بائع فواكه يسقط الرقم الأخضر رشوة تلبس ابتزاز خمسيني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

فضيحة وسط شركة سنطرال..مضاربة خايبة بزاف وعامل سخف+فيديو خطير | مجتمع

فضيحة وسط شركة سنطرال..مضاربة خايبة بزاف وعامل سخف+فيديو خطير

زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية | مجتمع

مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

بعد دجاجه المثير للجدل.. عمرو خالد يرد لم أستغل الدين | قنوات أخرى

بعد دجاجه المثير للجدل.. عمرو خالد يرد ''لم أستغل الدين''

حمزة لبيض يفاجئ المغاربة في شهر رمضان بطريقة رائعة | قنوات أخرى

حمزة لبيض يفاجئ المغاربة في شهر رمضان بطريقة رائعة

﻿

آخر المستجدات

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع
منذ 30 دقيقة

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـالعـاهرة بخريبكة .. مستجدات مثيرة | حوادث و حقوق

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـ''العـاهرة'' بخريبكة .. مستجدات

بث مباشر : حسنية أكادير - المغرب التطواني / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : حسنية أكادير - المغرب التطواني / البطولة الوطنية

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - أولمبيك آسفي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - أولمبيك آسفي / البطولة الوطنية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.