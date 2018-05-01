الرقم الأخضر يسقط وسيطا باشتوكة أيت بها متلبسا بتسلم رشوة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف مصالح الدرك الملكي بأيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها لشخص يشتغل كبائع للخضر والفواكه بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل التوسط لشخص في قضاء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف مصالح الدرك الملكي بأيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها لشخص يشتغل كبائع للخضر والفواكه بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي مقابل التوسط لشخص في قضاء أغراض إدارية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن المشتبه به جرى توقيفه إثر توصل الجهات القضائية بشكاية من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر يشتكي فيها بتعرضه للمساومة والابتزاز من قبل شخص خمسيني يدعي أن له علاقات نافذة مع مجموعة من الإدارات العمومية وسيتوسط له لقضاء أغراضه الشخصية بها مقابل مده بمبلغ مالي.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على مكالمة المشتكي قامت النيابة العامة بإعطاء أوامرها لمصالح الدرك الملكي بأيت عميرة لتوقيف المشتبه به وذلك من خلال نصب كمين محكم له بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم المبتز بأنه سيمده بالمبلغ المتفق عليه، وضرب معه موعدا بأحد المقاهي الشعبية وسط أيت عميرة، وهي الحيلة التي انطلت عليه، ليتم توقيفه وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة.

وأحيل الموقوف على مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك.