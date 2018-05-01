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فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 10:30 فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي | ثقافة و فنون
فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي
فجرت الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتو فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشفت عن سقوطها ضحية اغتصاب على يد المنتج السينمائي هارفي واينستين بمهرجان كان.

''شوف تيفي''

فجرت الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتو فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشفت عن سقوطها ضحية اغتصاب على يد المنتج السينمائي هارفي واينستين بمهرجان كان.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمس السبت، فقد أكدت أرجينتو أن المنتج واينستين اغتصبها خلال مهرجان كان في عام 1997 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما، قائلة في كلمة قبل تسليم جوائز مهرجان كان ''هذا الاحتفال هو المنطقة التي يصطاد فيها فرائسه من النساء''.

وأشارت المصادر ذاتها أن الممثلة الشهيرة، شددت في تصريحاتها على أن واينستين الذي كان له وجود مؤثر بشكل كبير في المهرجان حتى هذا العام لن يعود أبدا بعد أن تجنبه العاملون في الحقل السينمائي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب ممثلة إيطالية مهرجان كان منتج آسيا أرجينتو

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