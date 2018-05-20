بالصورة.. حكيمي يتقاسم مع محبيه وجبة الإفطار لشهر رمضان ﻿

نشر أشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، والمنتخب المغربي، عبر حسابه الرسمي '' إنستغرام''، صورة لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم والتي لقيت تفاعلا كبيرا من طرف محبيه.

'' شوف سبور''

نشر أشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد لكرة القدم، والمنتخب المغربي، عبر حسابه الرسمي '' إنستغرام''، صورة لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم والتي لقيت تفاعلا كبيرا من طرف محبيه.

وتقاسم اللاعب الدولي حكيمي، تفاصيل وجبة الإفطار التي يتناولها بعد أذان صلاة المغرب، مع باقي محبيه، والمكونة من '' شهيوات '' مغربية مثل حبات التمر و المسمن، الشباكية ، والبريوات في صورة مع كتابة البسملة بالفرنسية '' bismillah'' .

ويذكر أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، أدرج حكيمي ضمن لائحة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018.