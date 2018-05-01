ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع ﻿

نجا مجموعة من الركاب من موت محقق بعد حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس السبت في مركز جماعة الدراركة ضواحي أكادير، إثر اصطدام قوي بين حافلة للنقل الحضري وسيارة خفيفة من نوع ''مرسيديس'' .

شوف تيفي:أكادير

نجا مجموعة من الركاب من موت محقق بعد حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس السبت في مركز جماعة الدراركة ضواحي أكادير، إثر اصطدام قوي بين حافلة للنقل الحضري وسيارة خفيفة من نوع ''مرسيديس'' .

ووفق شهود عيان، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة التي كان يسير بها صاحب السيارة الخفيفة، والتي جعلته يفقد السيطرة على مقود السيارة، لينحرف بطريقة جنونية ويصطدم بشكل قوي بحافلة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة لحقت العربتين معا، في الوقت الذي نجا فيه ركاب السيارة من موت محقق بأعجوبة. ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، وجرى فتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات وحيثيات الحادث.





