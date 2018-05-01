باريس سان جيرمان يسعى لخطف نجم برشلونة الإسباني ﻿

أكدت شبكة ''دون بالون'' الإسبانية، أن مسؤولي فريق باريس سان جيرمان يرغبون في التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور''

أكدت شبكة ''دون بالون'' الإسبانية، أن مسؤولي فريق باريس سان جيرمان يرغبون في التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب الفرنسي قد انتقل إلى الكامب نو قادمًا من بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي وفشل في إثبات نفسه داخل النادي الكتالوني.

وأضافت الشبكة أن إدارة بطل الدوري الفرنسي تفكر جديًا في التقدم بعرض لضم ''ديمبيلي'' في الميركاتو المرتقب.

وزعمت أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا سيوافق بسهولة على الانتقال إلى حديقة الأمراء للعب بجوار مواطنه كيليان مبابي.

وأوضحت أن هناك مشكلة تتمثل في القيمة المالية لتلك الصفقة المرتقبة حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه إسترليني.

ويشعر سان جيرمان من الخوف جراء ارتفاع هذه الصفقة نظرًا لكثرة إصابات ''ديمبيلي'' والتي قد تؤثر سلبيًا على مستواه بعد ذلك.

ويذكر أن النادي الباريسي قد تعاقد مع النجم البرازيلي ''نيمار'' خلال الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 222 مليون يورو، قادما من برشلونة الإسباني.