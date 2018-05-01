 يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع | حوادث و حقوق

ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع

شاهد بالفيديو .. ماذا قال النجم المصري أبوتريكة حول محسن متولي في مباراة نهائي كأس قطر | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال النجم المصري أبوتريكة حول محسن متولي في مباراة نهائي كأس قطر

يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب

فيديو جد مؤلم..دقائق قبل آذان المغرب: نهاية مروعة لحياة شاب بتمارة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..دقائق قبل آذان المغرب: نهاية مروعة لحياة شاب بتمارة

بعد استفزازات البوليساريو: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن | بوليتيك

بعد استفزازات البوليساريو: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن

عاجل..المغرب يرد بقوة بعد استفززازات البوليساريو ببلدة تيفاريتي | بوليتيك

عاجل..المغرب يرد بقوة بعد استفززازات ''البوليساريو'' ببلدة تيفاريتي

شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط | دولي

شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط

زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

مُـــؤلم..طْــلع يصاوب البارابول طاح مات فآسفي | حوادث و حقوق

مُـــؤلم..طْــلع يصاوب البارابول طاح مات فآسفي

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 09:37 يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب
اهتز حي بوبانة بمدينة طنجة،أمس السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل جاره بواسطة سلاح أبيض بعد وقوع معركة دموية بينهما.

''شوف تيفي''

اهتز حي بوبانة بمدينة طنجة،أمس السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل جاره بواسطة سلاح أبيض بعد وقوع معركة دموية بينهما.

وحسب مصادر محلية فإن مشادة كلامية، وقعت بين الشابين، تطورت إلى تبادل بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، ما جعل الطرف الأول يوجه للضحية البالغ من العمر 23 سنة طعنات مميتة، أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء .

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المتورط في هذا الفعل الإجرامي البالغ من العمر 38 سنة، حيث تم تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه بإشراف من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مشادة كلامية سلاح أبيض المصالح الأمنية مدينة طنجة حي بوبانة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع | حوادث و حقوق

ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع

فيديو جد مؤلم..دقائق قبل آذان المغرب: نهاية مروعة لحياة شاب بتمارة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..دقائق قبل آذان المغرب: نهاية مروعة لحياة شاب بتمارة

مُـــؤلم..طْــلع يصاوب البارابول طاح مات فآسفي | حوادث و حقوق

مُـــؤلم..طْــلع يصاوب البارابول طاح مات فآسفي

مديرية الحموشي توقف تاجرا اعتدى على أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالسلاح الأبيض بقلعة سراغنة | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي توقف تاجرا اعتدى على أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالسلاح الأبيض بقلعة سراغنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

بعد دجاجه المثير للجدل.. عمرو خالد يرد لم أستغل الدين | قنوات أخرى

بعد دجاجه المثير للجدل.. عمرو خالد يرد ''لم أستغل الدين''

حمزة لبيض يفاجئ المغاربة في شهر رمضان بطريقة رائعة | قنوات أخرى

حمزة لبيض يفاجئ المغاربة في شهر رمضان بطريقة رائعة

﻿

آخر المستجدات

ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

ركاب سيارة خفيفة ينجون من الموت بأعجوبة في حادثة سير خطيرة بأكادير ...وها أش وقع

شاهد بالفيديو .. ماذا قال النجم المصري أبوتريكة حول محسن متولي في مباراة نهائي كأس قطر | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال النجم المصري أبوتريكة حول محسن متولي في مباراة نهائي كأس قطر

يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب

فيديو جد مؤلم..دقائق قبل آذان المغرب: نهاية مروعة لحياة شاب بتمارة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..دقائق قبل آذان المغرب: نهاية مروعة لحياة شاب بتمارة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.