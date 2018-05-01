يا ربي السلامة..شوفو الترمضينة لاش كتوصل: تفاصيل جديدة حول مقتل طنجاوي على يد جاره قبل آذان المغرب ﻿

اهتز حي بوبانة بمدينة طنجة،أمس السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل جاره بواسطة سلاح أبيض بعد وقوع معركة دموية بينهما.

''شوف تيفي''

اهتز حي بوبانة بمدينة طنجة،أمس السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل جاره بواسطة سلاح أبيض بعد وقوع معركة دموية بينهما.

وحسب مصادر محلية فإن مشادة كلامية، وقعت بين الشابين، تطورت إلى تبادل بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، ما جعل الطرف الأول يوجه للضحية البالغ من العمر 23 سنة طعنات مميتة، أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء .

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المتورط في هذا الفعل الإجرامي البالغ من العمر 38 سنة، حيث تم تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه بإشراف من النيابة العامة.