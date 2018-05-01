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بعد استفزازات البوليساريو: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 09:22 بعد استفزازات البوليساريو: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن | بوليتيك
بعد استفزازات البوليساريو: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مساء أمس السبت، من أي إجراء ''من شأنه تغيير الوضع الراهن'' بخصوص قضية الصحراء.

''شوف تيفي''+''و م ع''

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مساء أمس السبت، من أي إجراء ''من شأنه تغيير الوضع الراهن'' بخصوص قضية الصحراء.

وقال غوتيريس، حسب بيان للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إنه ''يتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء''.

وأضاف البيان أن ''الأمين العام، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 المعتمد في 27 أبريل 2018، ومن أجل الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، يدعو إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس''.

وأكد غوتيريس، في هذا الصدد، أنه ''لا ينبغي القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن''.

 

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