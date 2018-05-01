الناصيري يجدد عقد نجم الوداد إلى غاية 2020 ﻿

كشفت مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قرر تجديد عقد لاعبه صلاح الدين السعيدي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي إلى غاية سنة 2020.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قرر تجديد عقد لاعبه صلاح الدين السعيدي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي إلى غاية سنة 2020.

ويعتبر السعيدي واحدا من أبرز لاعبي فريق الوداد البيضاوي خلال السنوات الماضية، بحيث ساهم بقوة في تتويج الفريق الأحمر بلقب عصبة الأبطال الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي إضافة إلى لقب الموسم الماضي من البطولة الاحترافية.

ومعلوم أن الوداد سيخوض مباراة الجولة 30 من منافسات البطولة أمام نادي شباب أطلس خنيفرة بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 10.00 ليلا وعينه على تحقيق الفوز لضمان مشاركته في العصبة الإفريقية باحتلاله الرتبة الثانية.