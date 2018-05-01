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الناصيري يجدد عقد نجم الوداد إلى غاية 2020

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 09:21 الناصيري يجدد عقد نجم الوداد إلى غاية 2020 | سبور
الناصيري يجدد عقد نجم الوداد إلى غاية 2020
كشفت مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قرر تجديد عقد لاعبه صلاح الدين السعيدي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي إلى غاية سنة 2020.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر ودادية، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قرر تجديد عقد لاعبه صلاح الدين السعيدي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي إلى غاية سنة 2020.

ويعتبر السعيدي واحدا من أبرز لاعبي فريق الوداد البيضاوي خلال السنوات الماضية، بحيث ساهم بقوة في تتويج الفريق الأحمر بلقب عصبة الأبطال الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي إضافة إلى لقب الموسم الماضي من البطولة الاحترافية.

ومعلوم أن الوداد سيخوض مباراة الجولة 30 من منافسات البطولة أمام نادي شباب أطلس خنيفرة بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 10.00 ليلا وعينه على تحقيق الفوز لضمان مشاركته في العصبة الإفريقية باحتلاله الرتبة الثانية.

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شوف سبور المغرب البطولة صلاح الدين السعيدي الناصيري سعيد الوداد البيضاوي

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