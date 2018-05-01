أزمة تذاكر كأس العالم 2018 تضرب الاتحادات العربية ﻿

وقع مسؤولو الاتحادات العربية في أزمة التذاكر الخاصة بكأس العالم 2018، بحيث عليهم أن يقوموا بتسليم ما تبقي من التذاكر المجانية التي لم يتم بيعها إلى الاتحاد الدولي فيفا في أقرب وقت.

'' شوف سبور''

وقع مسؤولو الاتحادات العربية في أزمة التذاكر الخاصة بكأس العالم 2018، بحيث عليهم أن يقوموا بتسليم ما تبقي من التذاكر المجانية التي لم يتم بيعها إلى الاتحاد الدولي فيفا في أقرب وقت.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الاتحادات عليها أن تتقدم بتقرير واف عن عدد التذاكر التي تم بيعها أو تخصيصها من العدد الإجمالي للتذاكر وعددها ثلاثة آلاف تذكرة من الحصص المخصصة لكل منتخب وصل إلى نهائيات كأس العالم.

وذكرت ذات المصادر، أن لائحة البطولة تنص على إعادة ما تبقى من تذاكر لم يتم بيعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن بين الاتحادات التي تعاني أزمة حقيقية هي الاتحاد المصري الذي قام بتخصيص 500 تذكرة فقط حتى الآن بعضها لأعضاء مجلس الشعب وبعضها للفنانين والرياضيين وبعضها حصلت عليه بعض الشركات لبيعها للجمهور في حين تتبقى حتى الآن 2500 تذكرة عليه أن يقوم ببيعها قبل نهاية الشهر الحالي.