 شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط ﻿
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شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 09:13 شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط | دولي
شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط
تفاجأ مواطن سعودي، يملك مزرعة في بلدة ''طابة'' الواقعة شرق حائل، بتحول الماء من بئره الذي حفره إلى مادة تشبه النفط.

''شوف تيفي''

تفاجأ مواطن سعودي، يملك مزرعة في بلدة ''طابة'' الواقعة شرق حائل، بتحول الماء من بئره الذي حفره إلى مادة تشبه النفط.

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة''عكاظ'' السعودية أمس السبت، فقد قام صاحب المزرعة ويدعى حمد الموكاء بتوثيق هذه الظاهرة في مقطع فيديو قصير، يُظهر تحول ماء البئر بمزرعته نحو اللون الأسود.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المواطن السعودي أكد عبر حسابه في تويتر أنه قام بتنظيف بئر مزرعته، وتفاجأ بتحول الماء إلى لون أسود برائحة كريهة، مشيرة إلى أن قرية طابا تقع على فوهة بركان خامد على عمق يبلغ 90 مترا، فيما يبلغ قطرها نحو كيلومترين، مبرزة أن السلطات بمنطقة حائل أخلت سكان القرية والبالغ عددهم 185 مواطنا قبل نحو 12 عاماً.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حائل النفط السعودية قرية طابا

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