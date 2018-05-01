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زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 09:02 زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
زخات مطرية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، تمركز سحب غير مستقرة خلال نهاية الصباح بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية والريف والمنطقة الشرقية ، ومن المحتمل أن تمتد

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، تمركز سحب غير مستقرة خلال نهاية الصباح بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية والريف والمنطقة الشرقية ، ومن المحتمل أن تمتد إلى السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية ومحلية.

وستتشكل سحب منخفضة فوق السهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية ، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح أو أحيانا بقطرات مطرية جد خفيفة فوق السواحل الوسطى.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمالية عموما في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات ، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس وعبدة والشياظمة ، وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي الجهات الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستتراوح ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال السواحل الجنوبية والسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 22 و28 درجة بالبوغاز، واللكوس والسايس والغرب وسوس والشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة وتانسيفت ، وما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.

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