برشلونة يحسم صفقة الموسم ويوقع لنجم فريق اشبيلية بقيمة 30 مليون أورو ﻿

وافق لينجليت مدافع فريق اشبيلية علي مغادرة فريقه والتوقيع لفريق برشلونة الإسباني لمدة 5 مواسم من بداية الموسم المقبل.

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وافق لينجليت مدافع فريق اشبيلية علي مغادرة فريقه والتوقيع لفريق برشلونة الإسباني لمدة 5 مواسم من بداية الموسم المقبل.

وكشفت تقارير اعلامية أن ادارة فريق اشبيلية تسعى للحفاظ على اللاعب إلا أنه حسم في مصيره وأنهى اتفاقه مع الفريق الكتالوني حيث سيرحل الللاعب الفرنسي بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مقابل 30 مليون يورو.

ويعتبر مبلغ ال 30 قليل جدا وممتاز في الوقت نفسه للنادي الكتلوني في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين وفي ظل المشكلة المثارة من المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي الذي يلوح بالرحيل حال لم يستجب برشلونة لطلباته المالية وزيادة راتبه.