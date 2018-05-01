مُـــؤلم..طْــلع يصاوب البارابول طاح مات فآسفي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا لقي مصرعه، بعد سقوطه من فوق سطح منزل عائلته بحي وادي الباشا الشعبي بمدينة آسفي

شــوف تيفي : محمد امين لكواحي



علمت ''شوف تيفي'' أن شابا لقي مصرعه، بعد سقوطه من فوق سطح منزل عائلته بحي وادي الباشا الشعبي بمدينة آسفي

وبحسب ما جاء على لسان قاطني حي واد الباشا، شمال مدينة أسفي، فإن الشاب كان يهم بإصلاح اللاقط الهوائي “بارابول”، ففقد توازنه وسقط أرضا من أعلى سطح مسكن أهله ليلفظ انفاسه مباشرة في مكان سقوطه، بسبب الكسور الخطيرة والجروح البليغة التي اصيب بها بسبب علو سطح مسكنه وقوة السقوط.

وكانت عناصر من الأمن الإقليمي بآسفي قد حلت بمكان الحادث للوقوف عند ملابسات هذه الواقعة وفتح تحقيق في ظروف الواقعة، وكذلك للاستماع لشهود عيان ولأفراد من أسرة الضحية.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات التابع إلى المستشفى الاقليمي محمد الخامس بآسفي بناء على تعليمات النيابة العامة.