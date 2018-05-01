التجمع الوطني للأحرار يتشبث بالحوار لحل أزمة قرار إيقاف مجلس جهة كلميم واد نون ﻿

أفاد بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه السبت أنه في سياق التطورات التي يعرفها مجلس جهة كلميم وادنون، وبعد الأخذ علما بقرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه السبت أنه في سياق التطورات التي يعرفها مجلس جهة كلميم وادنون، وبعد الأخذ علما بقرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف المجلس، وتعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف شؤون المجلس خلال مدة التوقيف، يؤكد الحزب تجنده بالجهة وانخراطه الدائم في العمل على القرب من المواطنين، والترافع البناء من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون.

وأضاف البلاغ أنه ''استحضارا لموقع التجمع الوطني للأحرار، بالنظر لتشرفه برئاسة مجلس هذه الجهة، يتابع بكل قلق حالة التعثر الذي طبعت أشغال هذا المجلس المتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر غير المبرر في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.

واستعرض ذات البلاغ أنه ''من منطلق حرص التجمع الوطني للأحرار وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة ''، مجموعة من التوصيات نتيجة قرار الإيقاف متمنيا أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة.

و أكد الحزب أنه يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.