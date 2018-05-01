مديرية الحموشي توقف تاجرا اعتدى على أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالسلاح الأبيض بقلعة سراغنة ﻿

علمت شوف تيفي أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة ألقت القبض على مساعد تاجر للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وذلك زوال يومه السبت.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة ألقت القبض على مساعد تاجر للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وذلك زوال يومه السبت.

وفي تفاصيل الواقعة، أضافت مصادرنا، أن المشتبه فيه، وشقيقه الذي يبلغ من العمر 19 سنة، قد دخلا في خلاف مع أربعة أشخاص من عائلة تسكن بالقرب منهم بحي لعوينة بمدينة قلعة السراغنة، بسبب خلافات ناجمة عن سوء الجوار، وذلك قبل أن يعمدا إلى تعريضهم لإعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

الحادث أسفر عن إصابة الأم وثلاث بناتها بجروح، إصابة واحدة منهم خطيرة.

هذا وقد جرى إيقاف الجاني إذ تم الإحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شقيقه الأصغر .