جامعة لقجع تعزي في وفاة مسجل أول هدف مونديالي للمغرب ﻿

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد جرير الملقب بـ''حمان'' الذي وافته المنية يومه السبت 19

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الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد جرير الملقب بـ''حمان'' الذي وافته المنية يومه السبت 19 ماي 2018 ، بالولايات المتحدة الأميركية.



كما تقدمت في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها بتعازيها لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان أحد رجالاتها الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، حيث لعب لفريق الرجاء الرياضي، وحمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، حيث كان أول لاعب مغربي يسجل هدفا في المونديال، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.