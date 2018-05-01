عــاجل..الرجاء يفسخ عقد اسماعيل بلمعلم ﻿

سمحت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، قبل قليل من يومه السبت، للمدافع اسماعيل بلمعلم بمغادرة الفريق قبل نهاية عقده الذي ينتهي شهر يوليوز القادم.

شـــوف تيفي:

سمحت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، قبل قليل من يومه السبت، للمدافع اسماعيل بلمعلم بمغادرة الفريق قبل نهاية عقده الذي ينتهي شهر يوليوز القادم.

وكشف مسؤول رجاوي في حديث ل''شوف تيفي'' إن اللجنة التقنية بإتفاق مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو قررت فسخ العقد الذي يربط الفريق بالمدافع اسماعيل بلمعلم.

وقال المصدر نفسه، إن المدافع الرجاوي تنازل على راتب شهر مقابل مغادرة الفريق، مبرزا في السياق نفسه أن الإنتقادات القوية التي تعرض لها اللاعب من طرف الجمهور في المباريات الأخيرة عجلت برحيله عن القلعة الخضراء.





