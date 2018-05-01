انفراد: خلاف بودريقة والموثقة في طريقه للحل بتدخل رئيس الوداد ﻿

بدلت خلال اليومين الأخيرين مجموعة من الفعاليات مساع حميدة لتقريب وجهات النظر بين محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء وإحدى الموثقات بمدينة الدار البيضاء بعد حرب الشكايات المضادة بين الطرفين.

شـــوف تيفي:



بدلت خلال اليومين الأخيرين مجموعة من الفعاليات مساع حميدة لتقريب وجهات النظر بين محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء وإحدى الموثقات بمدينة الدار البيضاء بعد حرب الشكايات المضادة بين الطرفين.



وكشفت مصادر موثوقة ل''شوف تيفي'' أن خلاف بودريقة والموثقة المذكورة اقترب من الحل بطريقة ودية، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الوداد سعيد الناصري لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين.

وكان محمد بودريقة قد رفع دعوى قضائية ضد الموثقة التي كانت تشتغل مع ثلاث شركات تابعة لعائلة الرئيس السابق للرجاء، بتهمة خيانة الأمانة، فيما كانت الموثقة بدورها رفعت دعوى بسبب شيك بدون رصيد بإسم محمد بودريقة.