عاجل وبالصور.. القبض على بزناس وسط مدينة الدارالبيضاء شوفو شنو لقاو عندو ﻿

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لدائرة أمن أنفا بعد صلاة العشاء من القبض على شاب ثلاثيني يتاجر في الممنوعات « المخدرات » وسط مدينة الدارالبيضاء وتحديدا بشارع لالة ياقوت على مستوى ممر برانس - مولاي عبد

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لدائرة أمن أنفا بعد صلاة العشاء من القبض على شاب ثلاثيني يتاجر في الممنوعات « المخدرات » وسط مدينة الدارالبيضاء وتحديدا بشارع لالة ياقوت على مستوى ممر برانس - مولاي عبد الله.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن المروج الذي يوزع سلعته لزبنائه بواسطة سيارة خفيفة بيضاء اللون، عُثر وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا وأزيد من 40 حبة من الأقراص المهلوسة.

وأضافت مصادرنا، أن فرقة الدراجين، وفور القبض على المروج، أحالته على مصلحة الشرطة القضائية من أجل مباشرة التحقيق معه والتعرف على هوية مزوده.