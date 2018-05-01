خاص: الناصري ينجح في تجديد عقد لاعب ودادي ويفاوض هؤلاء ﻿

نجح سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في إقناع لاعب خط وسط الفريق الأحمر صلاح الدين السعيدي، بتجديد عقده رفقة الفريق.

شـــوف تيفي:

نجح سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في إقناع لاعب خط وسط الفريق الأحمر صلاح الدين السعيدي، بتجديد عقده رفقة الفريق.

وكشف مصدر ودادي مسؤول ل''شوف تيفي'' أن السعيدي وافق أمس الجمعة على تجديد عقده رفقة الوداد بعد جلسة جمعته برئيس الفريق سعيد الناصري.

وقال المصدر ذاته، إن السعيدي سيحمل قميص الوداد لموسمين إضافيين، بعدما كان قريبا من مغادرة النادي نحو الخليج.

ومن المنتظر أن يجالس الناصري أيضا كل من زهير لعروبي وابراهيم النقاش للحسم في تجديد عقديهما بطلب من المدرب فوزي البنزرتي