 مؤلم...العثور على جثة أربعيني بسد ابن تاشفين بإقليم اشتوكة أيت بها بعد اختفائه منذ ثلاثة أيام ﻿
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مؤلم...العثور على جثة أربعيني بسد ابن تاشفين بإقليم اشتوكة أيت بها بعد اختفائه منذ ثلاثة أيام

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 22:30 مؤلم...العثور على جثة أربعيني بسد ابن تاشفين بإقليم اشتوكة أيت بها بعد اختفائه منذ ثلاثة أيام | سبور
مؤلم...العثور على جثة أربعيني بسد ابن تاشفين بإقليم اشتوكة أيت بها بعد اختفائه منذ ثلاثة أيام
انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية بمركز بلفاع إقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الجمعة جثة رجل في عقده الرابع من المدار السقوي لسد ابن تاشفين.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية بمركز بلفاع إقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الجمعة جثة رجل في عقده الرابع من المدار السقوي لسد ابن تاشفين.

وحسب مصادر خاصة، فقد تم اكتشاف جثة الهالك من طرف أحد الفلاحين الذي كان يشتغل بإحدى الضيعات الفلاحية مع الهالك قيد حياته أثناء جولته بجوار السد ليلمح الجثة تطفو على السطح.

هذا وجرى إخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية بالحادث، وحضرت لعين المكان، وتم انتشال الجثة من السد، وإحالتها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة صاحبها، إن كان الأمر يتعلق بغرق طبيعي أم جريمة قتل مدبرة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لتحديد حيثيات وملابسات الحادث.

يذكر، أن الهالك كان قد اختفى منذ ثلاثة أيام من منزله في ظروف غامضة، جعلت أسرته تسجل شكاية باختفائه لدى مصالح الدرك الملكي، قبل أن يعثر على جثته تطفو فوق سطح المدار السقوي لسد ابن تاشفين ضواحي أكادير.

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها جثة أربعيني سد ابن تاشفين بلفاع عثور مؤلم اختفاء ثلاثة أيام

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