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فضيحة..اعتداءات جنسية على أطفـال تهز الكنيسة الكاثوليكية

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 22:28 فضيحة..اعتداءات جنسية على أطفـال تهز الكنيسة الكاثوليكية | دولي
فضيحة..اعتداءات جنسية على أطفـال تهز الكنيسة الكاثوليكية
قدم جميع أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في تشيلي، استقالة جماعية للبابا فرنسيس، بسبب فضائح اعتداءات جنسية على أطفال والتستر عليها.

''شوف تيفي''

قدم جميع أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في تشيلي، استقالة جماعية للبابا فرنسيس، بسبب فضائح اعتداءات جنسية على أطفال والتستر عليها.

وطلب الأساقفة البالغ عددهم 34، العفو من الضحايا ومن الكنيسة على ''الأخطاء الجسيمة'' التي ارتكبوها، ولا يعرف ما إذا كان البابا قبل استقالاتهم، حسب ما أورده موقع قناة ''بي بي سي عربية''.

وفي ذات السياق تعرض البابا فرنسيس لانتقادات في تشيلي بعدما عين أسقفا متهما بالتستر على اعتداءات جنسية ارتكبها قس، وقال إنه يشعر ''بالألم والعار'' بخصوص الفضيحة التي هزت أركان الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي.

وقدم الأساقفة استقالاتهم الجماعية في رسالة وجهوها للبابا، بعد محادثات دامت ثلاثة أيام في الفاتيكان، عرض عليهم فيها البابا وثيقة من 10 صفحات تتهم المسؤولين في كنيسة تشيلي بالتهاون في قضايا الاعتداءات الجنسية.

وكتب الأساقفة في رسالتهم أن مستقبل كل واحد منهم بين يدي البابا، وإذا لم يقبل استقالاتهم، فإنهم سيواصلون ''أداء مهامهم الكنسية''، وجاء في الرسالة: ''نريد بالتعاون مع البابا إحقاق العدالة والمساهمة في إصلاح الضرر الذي وقع''.

ويتهم الأسقف، خوان باروس، الذي عينه البابا فرنسيس منذ ثلاثة أعوام، باستغلال منصبه في الكنيسة الكاثوليكية لمحاولة عرقلة التحقيق في سلوك القس الكاثوليكي فرناندو كاراديما.

وكان ثلاثة أساقفة قدموا استقالاتهم الخميس قبل رسالة الاستقالة الجماعية.

 

‫شوف تيفي

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