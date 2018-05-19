مؤثر.. بهذه الطريقة ودع المهدي بنعطية صديقه بوفون ﻿

ودع المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق جوفونتوس الإيطالي، اليوم السبت ، زميله وصديقه الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون قبل رحيله عن فريقه الإيطالي.

'' شوف سبور ''

ودع المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق جوفونتوس الإيطالي، اليوم السبت ، زميله وصديقه الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون قبل رحيله عن فريقه الإيطالي.

ونشر بنعطية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، مجموعة من الصور المؤثرة رفقة الأسطورة بوفون والتي توثق أبرز اللحظات الجميلة التي مرا منها مع بعض قائلا :'' سيكون وداعا سيئا للغاية بالنسبة لي ولنا جميعا''.

وتابع قائلا :'' لا أعرف ماذا أقول لك الآن... أود فقط أن أشكرك على كل ما تعلمته بفضل أسلوب عيشك ولعبك...كنت البطل الأعظم وكنت أنا محظوظاً بما فيه الكفاية للعب بجوارك. شخص رائع. سوف أفتقدك كثيرا. أنا سعيد وفخور بأنني لعبت معك''.

ويذكر أن بوفون قد أعلن عن رحيله من فريقه الإيطالي جوفونتوس خلال مباراته أمام فريق هيلاس فيرونا برسم الجولة 38 المقررة يومه السبت بداية من الساعة 13.00.