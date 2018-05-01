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هذا موعد مباراة الكوكب المراكشي و نهضة بركان

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 21:58 هذا موعد مباراة الكوكب المراكشي و نهضة بركان | سبور
هذا موعد مباراة الكوكب المراكشي و نهضة بركان
أجلت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مباراة فريق الكوكب المراكشي و نهضة بركان برسم الجولة 30 من البطولة الاحترافية.

''شوف سبور''

أجلت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مباراة فريق الكوكب المراكشي و نهضة بركان برسم الجولة 30 من البطولة الاحترافية.

وكان من المقرر إجراء المباراة يوم غد الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان ، إلا أن لجنة البرمجة قررت تأجيلها إلى يوم الإثنين المقبل، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا، بسبب وصول بعثة الفريق البركاني حتى يومه السبت في وقت متأخر من الليل بعد مواجهة يونيو دي سونجو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي وتفوق عليه بهدفين دون رد.

ويذكر أن فريق نهضة بركان يحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الكوكب المراكشي الرتبة 13 برصيد 32، وبالتالي يكون قد ضمن بقاءه في القسم الأول .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لجنة البرمجة البطولة الاحترافية نهضة بركان الكوكب المراكشي

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