انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط ﻿

أثـــارت أنباء انتشار مرض الإيبولا في بلدة بيكورو في شمال غرب الكونغو الرعب من الوباء الذي قضى على حياة 11 ألف شخص، وأصاب 28 ألفا آخرين في غرب إفريقيا فيما بين 2014 و2016.

''شــوف تيفي''

أثـــارت أنباء انتشار مرض الإيبولا في بلدة بيكورو في شمال غرب الكونغو الرعب من الوباء الذي قضى على حياة 11 ألف شخص، وأصاب 28 ألفا آخرين في غرب إفريقيا فيما بين 2014 و2016.

تقول منظمة الصحة العالمية إنها ستتخذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما أورده موقع قناة ''بي بي سي عربية''.

ويعد الإيبولا مرضا معديا خطيرا، يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي بالجسم، وغالبا ما يكون مميتا،وينتشر المرض بملامسة أي كميات صغيرة من إفرازات الجسم، ولا تظهر أعراضه الأولية، التي تشبه أعراض الأنفلونزا، بوضوح عادة.