 انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وخطير.. مرة أخرى مقتل شاب قبل أذان المغرب وهذه المرة بطنجة | حوادث و حقوق

صادم وخطير.. مرة أخرى مقتل شاب قبل أذان المغرب وهذه المرة بطنجة

انتشـار فيروس الإيبولا في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط | دولي

انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط

فيديو : شاهد هدف قاتل لـ يوسف العربي في نهائي كأس قطر أمام أصدقاء محسن متولي و عبد الرزاق حمد الله | بووز

فيديو : شاهد هدف قاتل لـ يوسف العربي في نهائي كأس قطر أمام أصدقاء محسن متولي و عبد الرزاق حمد الله

فيديو : أهداف مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت 1-3 ..هزيمة قاسية للبافاري - نهائي كأس ألمانيا | بووز

فيديو : أهداف مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت 1-3 ..هزيمة قاسية للبافاري - نهائي كأس ألمانيا

مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية | مجتمع

مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية

فيديو : أهداف مباراة فياريال 2-2 ريال مدريد | الدون يسجل هدف رائع | بووز

فيديو : أهداف مباراة فياريال 2-2 ريال مدريد | الدون يسجل هدف رائع

عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب | حوادث و حقوق

عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب

مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار البوطة والمسؤولون يتجاهلون معاناتهم + صور | حوادث و حقوق

مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار ''البوطة'' والمسؤولون يتجاهلون

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 21:27 انتشـار فيروس الإيبولا في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط | دولي
انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط
أثـــارت أنباء انتشار مرض الإيبولا في بلدة بيكورو في شمال غرب الكونغو الرعب من الوباء الذي قضى على حياة 11 ألف شخص، وأصاب 28 ألفا آخرين في غرب إفريقيا فيما بين 2014 و2016.

''شــوف تيفي''

أثـــارت أنباء انتشار مرض الإيبولا في بلدة بيكورو في شمال غرب الكونغو الرعب من الوباء الذي قضى على حياة 11 ألف شخص، وأصاب 28 ألفا آخرين في غرب إفريقيا فيما بين 2014 و2016.

تقول منظمة الصحة العالمية إنها ستتخذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما أورده موقع قناة ''بي بي سي عربية''.

ويعد الإيبولا مرضا معديا خطيرا، يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي بالجسم، وغالبا ما يكون مميتا،وينتشر المرض بملامسة أي كميات صغيرة من إفرازات الجسم، ولا تظهر أعراضه الأولية، التي تشبه أعراض الأنفلونزا، بوضوح عادة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الإيبولا أفريقيا الوباء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غريـب..مواطنون يشتكون من مكبرات الصوت الخارجية بمساجد تونس أثناء أداء صلاة التراويح..والوزارة تمنع الآذان (تفاصيل صادمة) | دولي

غريـب..مواطنون يشتكون من مكبرات الصوت الخارجية بمساجد تونس أثناء أداء صلاة التراويح..والوزارة تمنع الآذان (تفاصيل صادمة)

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا | دولي

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من فاس و على عكس الأسواق..الأثمنة ديال الخضرة نازلة فالثمن وهاشحال دايرة مطيشة | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

من فاس و على عكس الأسواق..الأثمنة ديال الخضرة نازلة فالثمن وهاشحال دايرة مطيشة

بالفيديو.. نجوم العالم يشاركون في توديع إنييستا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. نجوم العالم يشاركون في توديع إنييستا‎

حصــري و بالفيديو..قريبا..فاتي جمالي تدخل القفص الذهبي | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..قريبا..فاتي جمالي تدخل القفص الذهبي

فــطور مع ولاد الشعب..ظروف صعيبة خلاتهم يجيو من بوسلهام لكازا..قصة كوبل مغربي..الزوج تقطعات ليه رجليه و مقدراتش تسمح فيه مراتو وهاشنو قالت للمغاربة بالدموع | فطور مع ولاد الشعب

فــطور مع ولاد الشعب..ظروف صعيبة خلاتهم يجيو من بوسلهام لكازا..قصة كوبل مغربي..الزوج تقطعات ليه رجليه و مقدراتش تسمح فيه مراتو وهاشنو قالت للمغاربة بالدموع

﻿

آخر المستجدات

صادم وخطير.. مرة أخرى مقتل شاب قبل أذان المغرب وهذه المرة بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

صادم وخطير.. مرة أخرى مقتل شاب قبل أذان المغرب وهذه المرة بطنجة

انتشـار فيروس الإيبولا في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط | دولي

انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط

فيديو : شاهد هدف قاتل لـ يوسف العربي في نهائي كأس قطر أمام أصدقاء محسن متولي و عبد الرزاق حمد الله | بووز

فيديو : شاهد هدف قاتل لـ يوسف العربي في نهائي كأس قطر أمام أصدقاء محسن متولي و عبد الرزاق حمد الله

فيديو : أهداف مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت 1-3 ..هزيمة قاسية للبافاري - نهائي كأس ألمانيا | بووز

فيديو : أهداف مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت 1-3 ..هزيمة قاسية للبافاري - نهائي كأس ألمانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.