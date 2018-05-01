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النصرالسعودي يحدد سعر بيع لاعبه المغربي فوزير

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 21:23 النصرالسعودي يحدد سعر بيع لاعبه المغربي فوزير | سبور
النصرالسعودي يحدد سعر بيع لاعبه المغربي فوزير
اشترط فريق النصرالسعودي الحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار، وذلك من أجل الموافقة على الاستغناءعن الدولي المغربي، محمد فوزير، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

''شوف سبور''

اشترط فريق النصرالسعودي الحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار، وذلك من أجل الموافقة على الاستغناءعن الدولي المغربي، محمد فوزير، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت تقارير إخبارية، أن فرقا مغربية كالوداد الرياضي و الرجاء الرياضي، والجيش الملكي، تترقب وضعية نجم الفتح الرباطي سابقا، داخل الفريق السعودي

وكان محمد فوزير قد قدم مستويات جيدة رفقة الفريق النصراوي منذ التحاقه به قادما من الفتح الرباطي.

ويذكر أن فوزير كان قد انتقل إلى النصر بعد تألقه رفقة فريق الفتح الرباطي، والمنتخب المحلي، الذي خاض معه فقط تصفيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء محمد فوزير النصرالسعودي الفتح الرباطي

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