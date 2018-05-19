بالصورة والفيديو.. شوفو كيداير شكل قميص برشلونة الإسباني الجديد ﻿

أعلن نادي برشولة الإسباني لكرة القدم صباح يومه السبت عن قميص النادي الجديد لموسم 2018 و2019 عبر موقعه الرسمي بالإنترنت وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

شوف سبور

أعلن نادي برشولة الإسباني لكرة القدم صباح يومه السبت عن قميص النادي الجديد لموسم 2018 و2019 عبر موقعه الرسمي بالإنترنت وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر نجوم البلوغرانا بالقميص الجديد الذي طرأت عليه بعض التغييرات، إذ ذكر الموقع الرسمي لنادى برشلونة أن البارسا يستمر في التعاون مع الشركة القديمة في قميصه الجديد، والذى حافظ على ألوانه التقليدية مع وجود 10 خطوط عمودية تمثل 10 مقاطعات في إقليم كتالونيا.

جدير بالذكر، أن برشلونة توج بلقب الليغا الإسبانية للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه.