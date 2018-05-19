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مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 20:58 مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية | مجتمع
مصرع فنان معروف بمنطقة تافراوت بطريقة مأساوية
علمت ''شوف تيفي''، أن فنانا تشكيليا لقي حتفه يوم أمس إثر سقوطه من أعلى جبل يدعى ''قبعة نابليون'' بقرية ''أكرض أضاض'' بمدينة تافراوت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي''، أن فنانا تشكيليا لقي حتفه يوم أمس إثر سقوطه من أعلى جبل يدعى ''قبعة نابليون'' بقرية ''أكرض أضاض'' بمدينة تافراوت.

وحسب مصادر خاصة، فإن الهالك سقط بشكل مفاجئ من الصخر الجبلي حينما كان يقوم بجولة تفقدية للمنطقة بعدما فقد توازنه وسقط لأسفل الجبل ما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة قوة السقوط وارتطام رأسه بالصخور المتواجدة بالمكان.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية لعين المكان وقامت بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

يشار إلى أن الهالك معروف في المنطقة بلوحاته التشكيلية المستوحاة من الطبيعة، التي تزخر بها تافراوت، إضافة إلى إتقانه لفن النحث والزخرفة ورسم المجسمات، وتشهد له لوحة فنية عبارة عن مجسم لقرية صغيرة أبدع في نحثها ورسمها بمدخل قريته ''أكرض أضاض'' ولاتزال قائمة لحدود اليوم، وتعرف زيارة كل السياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت مصرع فنان معروف سقوط أعلى جبل مأساوي

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