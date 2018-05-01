مسؤولو الريال في خلافات كبيرة بسبب صفقة ضم نيمار ﻿

دخل مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في خلافات كبيرة بشأن صفقة ضم البرازيلي نيمار من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

'' شوف سبور'':

دخل مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في خلافات كبيرة بشأن صفقة ضم البرازيلي نيمار من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة الكتالونية ''موندو ديبورتيفو''، اليوم السبت إن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مقتنع تماما بنجم السامبا، ويرى أنه الخليفة المناسب للبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أن استفادة النادي ستمتد إلى المستوى الاقتصادي ولن تقتصر على الجانب الرياضي فقط.

وذكرت ذات الصحيفة أن هناك تيارا قويا داخل ريال مدريد يرفض التعاقد مع نيمار، ويرى أنه لن يناسب الملكي بسبب أسلوب حياته المتهور خارج الملعب ومزاجه المتقلب وسيطرة والده عليه بالإضافة إلى المشاكل التي قد يتسبب فيها داخل غرفة تبديل ملابس الفريق.