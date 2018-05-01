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تعرف على أول منتخب يدخل معسكره التدريبي استعدادا لمونديال 2018

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 20:52 تعرف على أول منتخب يدخل معسكره التدريبي استعدادا لمونديال 2018 | سبور
تعرف على أول منتخب يدخل معسكره التدريبي استعدادا لمونديال 2018
يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم معسكرا تدريبيا في مجمع ''نوفوغورسك'' الرياضي في ضواحي العاصمة موسكو استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و 15 يوليوز

'' سوف سبور''

يخوض المنتخب الروسي لكرة القدم معسكرا تدريبيا في مجمع ''نوفوغورسك'' الرياضي في ضواحي العاصمة موسكو استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و 15 يوليوز المقبل.

وقرر المنتخب الروسي أن يكون أول المنتخبات التي ستخوض معسكرها التدريبي الذي يعرف غياب المهاجم أرتيوم دزوبا بسبب المرض، فيما تمرن اللاعب آلان دزاغويف في القاعة الرياضية بشكل انفرادي.

وذكرت تقارير إعلامية، أنه من المنتظر أن يلتحق 3 لاعبين آخرين بتشكيلة المنتخب الروسي الأولية لكأس العالم التي تضم 28 لاعبا، خلال المعسكر الإعدادي المقبل الذي يقام في مدينة إينسبروك النمساوية، وتتخلله مباراة ودية أمام منتخب النمسا، في 30 من الشهر الجاري.

وتعود كتيبة المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف إلى العاصمة موسكو، بعد نهاية معسكر النمسا، لملاقاة منتخب تركيا وديا على أرضية ملعب نادي تسيسكا موسكو، في خامس يونيو المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب الروسي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من مصر والسعودية وأوروغواي، وتفتتح روسيا مبارياتها بمواجهة المنتخب السعودي في مباراة الافتتاح في 14 يونيو المقبل بملعب لوجنيكي بموسكو.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب روسيا كأس العالم 2018

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