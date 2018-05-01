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روما الإيطالي يقترب من ضم حكيم زياش

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 20:25 روما الإيطالي يقترب من ضم حكيم زياش | سبور
روما الإيطالي يقترب من ضم حكيم زياش
كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن الدولي المغربي حكيم زياش ، نجم أياكس الهولندي، وافق على العرض الذي تقدم به فريق روما الإيطالي، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 "شوف سبور"

كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن الدولي المغربي حكيم زياش ، نجم أياكس الهولندي، وافق على العرض الذي تقدم به فريق روما الإيطالي، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن وكيل أعمال زياش وصل إلى العاصمة الإيطالية بداية الأسبوع الجاري من أجل التفاوض حول بعض بنود العقد، الذي ستصل قيمته إلى 30 مليون أورو.

ويذكر أن بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي أنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث سجل 9 أهداف وصنع 15 هدفا، في 37 مباراة لعبها مع أياكس أمستردام الهولندي.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء حكيم زياش أياكس الهولندي روما الإيطالي المنتخب المغربي

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