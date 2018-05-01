نجم اتحاد طنجة على رادار الزمالك المصري ﻿

كشفت تقارير إخبارية مصرية ، أن مسؤولي فريق الزمالك المصري، وضعوا نجم فريق اتحاد طنجة، المهدي النغمي ضمن اهتماماتهم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور''

كشفت تقارير إخبارية مصرية ، أن مسؤولي فريق الزمالك المصري، وضعوا نجم فريق اتحاد طنجة، المهدي النغمي ضمن اهتماماتهم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم المهدي النغمي مستويات طبية رفقة الفريق الطنجاوي، هذا الموسم حيث قاد فريقه للتتويج بلقب البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما سجل هذا الموسم 13 هدفًا كثاني هداف في سبورة الترتيب.

ويأتي اهتمام بعض الفرق المصرية، نحو اللاعب المغربي، بعد نجاح تجربة وليد أزارو مع الأهلي وتقديمه مستويات مميزة حيث توج هدافا للدوري المصري برصيد 17 هدفًا.