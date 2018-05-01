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عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 20:05 عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب | حوادث و حقوق
عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة عن شن المصالح الأمنية بمدينة أكادير لسلسلة من الاعتقالات، التي طالت مجموعة من الطلبة المحسوبين على فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة عن شن المصالح الأمنية بمدينة أكادير لسلسلة من الاعتقالات، التي طالت مجموعة من الطلبة المحسوبين على فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية.

وأوضحت مصادر''شوف تيفي''، أن هذه التوقفات جاءت على خلفية مقتل طالب يدرس بجامعة ابن زهر صباح اليوم، متأثرا بجروح بليغة كان قد أصيب بها أثناء مواجهات دامية الأسبوع الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن أحياء السلام والداخلة والهدى تعرف حالة من الإستنفار الأمني القصوى بحثا عن عدد من المشتبه بهم الذين يحتمل أن يكونوا وراء مقتل الطالب الذي أصيب إصابات بليغة على مستوى الرأس عجلت بوفاته.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير اعتقالات طلبة جامعة ابن زهر مقتل طالب صحراوي

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