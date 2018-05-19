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مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار ''البوطة'' والمسؤولون يتجاهلون معاناتهم + ''صور''

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 19:31 مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار البوطة والمسؤولون يتجاهلون معاناتهم + صور | حوادث و حقوق
مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار ''البوطة'' والمسؤولون يتجاهلون معاناتهم + ''صور''
مازال ضحايا فاجعة ''دوار الليل'' بمدينة إنزكان يواجهون مصيرا مجهولا بعد أن هدم منزلهم في أول يوم من رمضان نتيجة انفجار قنينة غاز صغيرة داخل المطبخ. وكشف مقربون من الضحايا لقناة ''شوف تيفي'' أن الحادث

شوف تيفي:إنزكان

مازال ضحايا فاجعة ''دوار الليل'' بمدينة إنزكان يواجهون مصيرا مجهولا بعد أن هدم منزلهم في أول يوم من رمضان نتيجة انفجار قنينة غاز صغيرة داخل المطبخ.
وكشف مقربون من الضحايا لقناة ''شوف تيفي'' أن الحادث أتى على المنزل بالكامل، فيما تضررت 3 منازل أخرى مجاورة وأفرغت من قاطنيها، إثر صدور قرار الإفراغ من السلطات المحلية والإقليمية بدون الالتفات للمتضررين خاصة الأسر القاطنة بالمنزل المنهار كليا.

وأضاف المتحدثون، أن ضحايا الحادث يعيشون منذ ليلة أول أمس في العراء دون أي اهتمام من المسؤولين بمدينة إنزكان، ويواجهون مصيرا مجهولا بالرغم من طرقهم لعدة أبواب، حسب ما أكدوا لقناة ''شوف تيفي''، إذ ووجهت معاناتهم باللامبالاة والتجاهل من طرف سلطات ومسؤولي جماعة إنزكان.

ويناشد المتضررون من هذه الفاجعة الملك محمد السادس و كل المسؤولين المحليين والإقليميين بالمدينة بالتدخل العاجل لإنقاذهم، وجبر ضررهم حتى لا يكون الألم ألميين وفق تعبيرهم، خاصة وأن ثلاثة أشخاص مازالوا يرقدون داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني ويخضعون للعلاجات، بعدما أصيبوا بجروح وحروق خطيرة، حالة واحد منهم جد حرجة بين الحياة والموت وآخرون يتجرعون ألمهم وسط الشارع العام، بعدما لم يجدوا منازل تأويهم.

يذكر، أن دوار الليل بمدينة إنزكان اهتز أول أمس الخميس على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة أدت لانهيار منزل بالكامل وتضرر 3 منازل أخرى مجاورة، وإصابة 3 أشخاص بجروح وحروق خطيرة، نقلوا على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنزكان انفجار بوطة تشرد مبيت في العراء تجاهل مسؤولين يناشد الملك محمد السادس

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