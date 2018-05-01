مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة ﻿

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، أن عدد الترشيحات التي تم إيداعها ، على إثر انتهاء عملية الترشيحات الخاصة بعضوية المجلس المحددة

''شوف تيفي''

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، أن عدد الترشيحات التي تم إيداعها ، على إثر انتهاء عملية الترشيحات الخاصة بعضوية المجلس المحددة في الفترة من 11 إلى 17 ماي الجاري، بلغ ثلاث لوائح بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، وثلاثة عشر ترشيحا فرديا بالنسبة لفئة ناشري الصحف.

وأوضحت اللجنة، من خلال بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومــه السبت، أنه بمقتضى المادة السابعة من قرارها رقم 1.18 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2018 بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل الانتخاب، ستتم دراسة هذه الترشيحات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ثم يليها نشر قوائم تحدد العدد الإجمالي للترشيحات التي تم قبولها لخوض هذه الانتخابات وذلك يوم الاثنين 21 ماي 2018.

وخلص البلاغ إلى أن المرشحين عن الفئتين يحتفظون بحقهم في الطعن في قرارات رفض ترشيحاتهم طبقا لمقتضيات المادة 7 من قرار اللجنة المذكور.