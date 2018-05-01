 ''الاتحاد الاشتراكي'' يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب | حوادث و حقوق

عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب

مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار البوطة والمسؤولون يتجاهلون معاناتهم + صور | حوادث و حقوق

مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار ''البوطة'' والمسؤولون يتجاهلون

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

الاتحاد الاشتراكي يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي | بوليتيك

''الاتحاد الاشتراكي'' يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي

هاشحال غادي يدوز ديال الحبس الشاب اللي شعل العافيا فدار والديه مني مبغاوش يعطيوه 100 درهم | حوادث و حقوق

هاشحال غادي يدوز ديال الحبس الشاب اللي شعل العافيا فدار والديه مني مبغاوش يعطيوه 100 درهم

الملك محمد السادس يدشن بالرباط مركزا للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن بالرباط مركزا للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية

بث مباشر : فياريال - ريال مدريد | بووز

بث مباشر : فياريال - ريال مدريد

ملخص مطول لمباراة تشيلسي - مانشستر يونايتد .. تشيلسي بطلاً لكأس الإتحاد الإنجليزي | بووز

ملخص مطول لمباراة تشيلسي - مانشستر يونايتد .. تشيلسي بطلاً لكأس الإتحاد الإنجليزي

غريـب..مواطنون يشتكون من مكبرات الصوت الخارجية بمساجد تونس أثناء أداء صلاة التراويح..والوزارة تمنع الآذان (تفاصيل صادمة) | دولي

غريـب..مواطنون يشتكون من مكبرات الصوت الخارجية بمساجد تونس أثناء أداء صلاة التراويح..والوزارة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

''الاتحاد الاشتراكي'' يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 19:14 الاتحاد الاشتراكي يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي | بوليتيك
''الاتحاد الاشتراكي'' يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي
دعـــا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتتبع التطورات الأخيرة والخطيرة بالأراضي الفلسطينية، التي تزيد من توسيع رقعة الغضب والسخط، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية

''شوف تيفي''

دعـــا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتتبع التطورات الأخيرة والخطيرة بالأراضي الفلسطينية، التي تزيد من توسيع رقعة الغضب والسخط، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وما تلاها من تقتيل أبناء الشعب الفلسطيني، فإنه وانطلاقا من مبادئه الثابتة في التعاطي مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، المغاربة عامة و البيضاويين خاصة، وكل الاتحاديات والاتحاديين، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعا لها الائتلاف المغربي للتضامن، والتي ستنطلق في الساعة 11 صباحا من ساحة النصر بدرب عمر.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه يشيد بهذه المناسبة بالدور الذي يقوم به الاتحاديون داخل هذا التنظيم المدني الذي تأسس سنة 2015، والذي جعل من التضامن مع القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أولوية تتوحد بشأنها المواقف وتلغي أي اختلافات، وهو يثمن المجهودات التي بذلت الأشواط التي قطعها الاتحاديون إلى جانب ممثلي باقي التنظيمات المكونة للائتلاف في الدعوة والتحضير لمسيرة الأحد بالدار البيضاء، ويؤكد على أن الدينامية التي خلقها الائتلاف المغربي للتضامن بمختلف مكوناته تستحق كل التقدير.

وسبق وأعلن الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، النزول إلى الشارع يوم غد الأحد لإحياء ذكرى النكبة الـ70 لفلسطين، ودعما لمسيرات العودة، داعيا ''الشعب المغربي وساكنة البيضاء إلى المشاركة في المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها بساحة النصر درب عمر بالدار البيضاء ابتداء من الساعة 11 صباحا.

هـــذا ويضم الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، في عضويته كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حركة مقاطعة إسرائيل (ب د س)، الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الشبكة الديمقراطية لدعم الشعوب، المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المبادرة المغربية للدعم والنصرة، الائتلاف المغربي للتضامن الذي دعا المسيرة،الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، لجنة التضامن مع فلسطين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاحتجاج حقوق الإنسان فلسطين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

الملك محمد السادس يدشن بالرباط مركزا للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن بالرباط مركزا للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية

بعد المسيرة الباهتة.. البيجيدي يقرر الانضمام لمسيرة العدل والإحسان من أجل فلسطين لحفظ ماء الوجه | بوليتيك

بعد المسيرة الباهتة.. البيجيدي يقرر الانضمام لمسيرة العدل والإحسان من أجل فلسطين لحفظ ماء الوجه

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب | بوليتيك

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو..قريبا..فاتي جمالي تدخل القفص الذهبي | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

حصــري و بالفيديو..قريبا..فاتي جمالي تدخل القفص الذهبي

فــطور مع ولاد الشعب..ظروف صعيبة خلاتهم يجيو من بوسلهام لكازا..قصة كوبل مغربي..الزوج تقطعات ليه رجليه و مقدراتش تسمح فيه مراتو وهاشنو قالت للمغاربة بالدموع | فطور مع ولاد الشعب

فــطور مع ولاد الشعب..ظروف صعيبة خلاتهم يجيو من بوسلهام لكازا..قصة كوبل مغربي..الزوج تقطعات ليه رجليه و مقدراتش تسمح فيه مراتو وهاشنو قالت للمغاربة بالدموع

بالفيديو..إقبال كبير على كتاب الإعلامي بالقناة الثانية وديع داد..باش يقراو الناس فرقتو حدا المساجد و اللي غادي يربح فالمسابقة غاي نعطيوه 7080 درهم | خارج البلاطو

بالفيديو..إقبال كبير على كتاب الإعلامي بالقناة الثانية ''وديع داد''..باش يقراو الناس فرقتو حدا المساجد و اللي غادي يربح فالمسابقة غاي نعطيوه 7080 درهم

نكتة اليوم..فيه الزهايمر و بغا يشري ستيلو | خارج البلاطو

نكتة اليوم..فيه الزهايمر و بغا يشري ''ستيلو''

﻿

آخر المستجدات

عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب | حوادث و حقوق
منذ 39 دقيقة

عاجل...اعتقالات واسعة في صفوف طلبة ابن زهر بعد مقتل طالب

مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار البوطة والمسؤولون يتجاهلون معاناتهم + صور | حوادث و حقوق

مؤثر...أسر تبيت في العراء بإنزكان بعد انهيار منازلهم بسبب انفجار ''البوطة'' والمسؤولون يتجاهلون

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

مستجدات إيداع الترشيحات في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة

الاتحاد الاشتراكي يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي | بوليتيك

''الاتحاد الاشتراكي'' يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.