''الاتحاد الاشتراكي'' يدعو للمشاركة في مسيرة البيضاء التي دعا لها الائتلاف المغربي ﻿

دعـــا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتتبع التطورات الأخيرة والخطيرة بالأراضي الفلسطينية، التي تزيد من توسيع رقعة الغضب والسخط، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية

''شوف تيفي''

دعـــا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتتبع التطورات الأخيرة والخطيرة بالأراضي الفلسطينية، التي تزيد من توسيع رقعة الغضب والسخط، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وما تلاها من تقتيل أبناء الشعب الفلسطيني، فإنه وانطلاقا من مبادئه الثابتة في التعاطي مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، المغاربة عامة و البيضاويين خاصة، وكل الاتحاديات والاتحاديين، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعا لها الائتلاف المغربي للتضامن، والتي ستنطلق في الساعة 11 صباحا من ساحة النصر بدرب عمر.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه يشيد بهذه المناسبة بالدور الذي يقوم به الاتحاديون داخل هذا التنظيم المدني الذي تأسس سنة 2015، والذي جعل من التضامن مع القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أولوية تتوحد بشأنها المواقف وتلغي أي اختلافات، وهو يثمن المجهودات التي بذلت الأشواط التي قطعها الاتحاديون إلى جانب ممثلي باقي التنظيمات المكونة للائتلاف في الدعوة والتحضير لمسيرة الأحد بالدار البيضاء، ويؤكد على أن الدينامية التي خلقها الائتلاف المغربي للتضامن بمختلف مكوناته تستحق كل التقدير.

وسبق وأعلن الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، النزول إلى الشارع يوم غد الأحد لإحياء ذكرى النكبة الـ70 لفلسطين، ودعما لمسيرات العودة، داعيا ''الشعب المغربي وساكنة البيضاء إلى المشاركة في المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها بساحة النصر درب عمر بالدار البيضاء ابتداء من الساعة 11 صباحا.

هـــذا ويضم الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، في عضويته كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حركة مقاطعة إسرائيل (ب د س)، الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الشبكة الديمقراطية لدعم الشعوب، المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، المبادرة المغربية للدعم والنصرة، الائتلاف المغربي للتضامن الذي دعا المسيرة،الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، لجنة التضامن مع فلسطين.