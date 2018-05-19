بعد التتويج..جمهور جوفونتوس يودع وفون بالدموع ﻿

ودع بوفون جيانوليجي حارس فريق جوفنتوس جماهير فريقه بالدموع، بعد تحقيق نتيجة الفوز على نادي هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، بملعب ''جوفنتوس أرينا''، برسم

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ودع بوفون جيانوليجي حارس فريق جوفنتوس جماهير فريقه بالدموع، بعد تحقيق نتيجة الفوز على نادي هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، بملعب ''جوفنتوس أرينا''، برسم منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدورى الإيطالى ''الكالتشيو''.



واجتمعت جماهير جوفنتوس في مدرجات الملعب، لتوديع الحارس الأسطورى بوفون بالدموع بعدما خاض مباراته الأخيرة في أجواء مؤثرة لم يتمالك فيها مشاعره اتجاه محبيه.

وسجل هدفى جوفنتوس، دانيلي روجانى وميرالم بيانيتش فى الدقيقتين 49 و52 على التوالى، بينما جاء هدف هيلاس فيرونا الوحيد عن طريق اليسيو تشيرشي فى الدقيقة 76 من عمر المباراة.