غريـب..مواطنون يشتكون من مكبرات الصوت الخارجية بمساجد تونس أثناء أداء صلاة التراويح..والوزارة تمنع الآذان (تفاصيل صادمة) ﻿

تــم رسميا بجهة حمام سوسة منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وعدم تمرير صوت أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان بجميع مساجد حمام سوسة.

''شوف تيفي''

تــم رسميا بجهة حمام سوسة منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وعدم تمرير صوت أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان بجميع مساجد حمام سوسة.

و يــأتي هذا القرار على خلفية العديد من الشكايات تقدم بها مواطنون نتيجة انزعاجهم من صوت ترتيل القرآن الذي يصدر من المساجد أثناء أداء صلاة التراويح.

وأكــد الواعظ الديني ماهر نديلي بسوسة أنه تم منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وعدم تمرير أداء صلاة التراويح عبر الصومعة خلال شهر رمضان بجميع مساجد حمام سوسة.

وأوضح أنّ هذا القرار يأتي على خلفية ورود شكايات عديدة من متساكني الجهة وخاصة المحاذين للمساجد وأيضا بتعليمات من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.