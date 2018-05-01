بعد المسيرة الباهتة.. البيجيدي يقرر الانضمام لمسيرة العدل والإحسان من أجل فلسطين لحفظ ماء الوجه ﻿

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا، برئاسة سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب بتكليف من سعد الدين العثماني الأمين العام الذي غاب عن الاجتماع بسبب انشغالات

شوف تيفي:

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا، برئاسة سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب بتكليف من سعد الدين العثماني الأمين العام الذي غاب عن الاجتماع بسبب انشغالات حكومية.

وأشاد أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع حملة المقاطعة ومع خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية التي كوَّنها مجلس النواب حول أسعار المحروقات، وكذا بإعلانها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتطرق أعضاء الأمانة العامة إلى موضوع التقرير الذي ''أنجزته اللجنة الاستطلاعية والمناقشة التي تمت بشأنها في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشددين على ضرورة متابعة ما سيفضي إليه نقاش هذا التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب ''، واصفة إياه بالهام والجاد.

ودعت الأمانة العامة في بلاغ لها ''أعضاء الحزب ومتعاطفيه وعموم الشعب إلى المشاركة المكثفة في الفعاليات التي ستشهدها مختلف المناطق خلال الأيام القادمة دعما للشعب الفلسطيني، وإلى التعبئة المكثفة لإنجاح المسيرة الداعمة لفلسطين التي ستنظم يوم غد الأحد 20 ماي بمدينة الدار البيضاء'' وهي المسيرة ذاتها التي دعت لها منذ أيام جماعة ''العدل والإحسان'' بعدما قاطعت مسيرة العدالة والتنمية بالرباط منذ حوالي أسبوع.