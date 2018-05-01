برشلونة الإسباني يضع 3 لاعبين لخلافة إنييستا من بينهم لاعب بوسني ﻿

أكدت تقارير إخبارية ، أن برشلونة يراقب 3 لاعبين لترميم خط وسطه، وتعويض ''الرسام'' إندرياس إنييستا، الذي قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الحالي

''شوف سبور''

أكدت تقارير إخبارية ، أن برشلونة يراقب 3 لاعبين لترميم خط وسطه، وتعويض ''الرسام'' إندرياس إنييستا، الذي قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الحالي

وأضاف موقع ''Calciomercato''، إن اللاعبين الثلاثة هم، الإسباني تياغو الكانترا، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، والدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام الإنجليزي، والبوسني ميراليم بيانيتش، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

و طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة برشلونة بالتعاقد مع النجم البوسني بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلا لإنييستا.

وكان اليوفي قد تعاقد مع بيانيتش عام 2016 قادما من صفوف روما مقابل 32 مليون يورو، ويعتبر حاليا واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، ويمثل قوة إضافية لخط وسط ''السيدة العجوز''، وخاض مع الفريق هذا الموسم 43 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 14.