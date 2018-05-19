زاهير يتوج بلقب بطل أبطال أرلوند كلاسيك أفريكا ﻿

توج مراد زاهير البطل المغربي في رياضة بناء الأجسام، اليوم السبت، بلقب بطل أبطال أرنولد كلاسيك أفريكا بعد احتلاله الرتبة الأولى في فئة الماستر التي أقيمت اليوم بجنوب إفريقيا.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

توج مراد زاهير البطل المغربي في رياضة بناء الأجسام، اليوم السبت، بلقب بطل أبطال أرنولد كلاسيك أفريكا بعد احتلاله الرتبة الأولى في فئة الماستر التي أقيمت اليوم بجنوب إفريقيا.

وشارك البطل المغربي أمام أبطال عالميين في رياضة كمال الأجسام خلال البطولة الاحترافية التي انطلقت يوم أمس الجمعة و تستمر إلى غاية يوم الأحد 20 ماي و هي المؤهلة للحصول على بطاقة الاحتراف IFBB PRO و تدخل نقاطها في الترتيب العالمي.

وتعتبر رياضة بناء الأجسام من أشهر الرياضات التي تمارس بشكل كثيف في أوساط الأحياء الشعبية بالمغرب.